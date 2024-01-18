5 Kişiyi Ölüme Götüren Servisle İlgili Yeni Detay

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 17 öğrencinin yaralandığı servis kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Duruşmada, kazadan 22 gün önce yapılan denetleme formundaki "Araçta her öğrenci için 3 nokta emniyet kemeri bulunuyor mu?" sorusuna "evet"in işaretlendiği ortaya çıktı. Kazadan sonra hazırlanan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda ise 5 kişiyi ölüme götüren servisin emniyet kemerinin olmadığı bilgisine yer verilmişti.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü önce Birsen Giriş (51) isimli yayaya çarpıp, ardından takla atarak dere yatağına uçmuştu. Kazanın ardından Mehmet Ö., serviste bulunan 20 kişi ve Birsen Giriş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birsen Giriş, öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14), Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şoförün kanında 3 çeşit uyuşturucu madde çıkmıştı

Sürücü Mehmet Ö., hastanede yapılan tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve sürücü Mehmet Ö.'nün öğrenci servisi kullanabilmesi için belgelerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sanığın kanında ise metamfetamin, amfetamin isimli uyuşturucu maddelere ve narkotik benzeri bir ağrı kesiciye rastlanmıştı. Mahkeme için oluşturulan heyet tarafından, uyarıcı madde etkisi altındaki sürücü Mehmet Ö.'nün emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceği kanaatine varılmıştı. Kazaya karışan midibüsün ikiz plaka olduğu tespit edilmişti.

Servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A., okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı. Davanın ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunda ise servis aracında emniyet kemeri olmadığı bilgisine yer verilmişti.

Yargılamaya devam edildi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları ve öğrencilerin aileleri hazır bulunurken, sanık Mehmet Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklardan okul müdürü Z.A.Y., servis firması sahipleri C.Ö. ve H.Ö., araç sahipleri İ.A. ve M.A. ise duruşmaya katılmadı.

Mağdur aileleri ve avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da, eksiklilerin giderilerek, üzerine isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu da dikkate alınarak, sanık Mehmet Ö.'nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatı: "Kazaya fren sistemindeki arıza sebep olmuştur"

Sanık Mehmet Ö.'nün avukatı ise olayda tek tutuklu kişinin müvekkili olduğunu ifade ederek, "Oysa bilirkişi raporunda müvekkil dışında başka asli kusurlu kişilerde vardır ancak onlar tutuklu değildir. Her ne kadar müvekkilin uyuşturucu, uyarıcı madde etkisiyle bu eylemde kusurlu olduğu belirtilse de, yine rapordan anlaşılacağı üzere kazaya fren sistemindeki arıza sebep olmuştur. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kazaya doğrudan bir etkisi yoktur. Yine müvekkilin kaza yerine kadar ki araç kullanımında herhangi bir trafik ihlali yapmadığı da sabittir. Dolayısıyla hukuki açıdan eşit durumda olan kişilerin eşitliliğinin sağlanması açısından müvekkilin bu aşamada tahliyesini talep ederiz" dedi.

Heyet kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gönderdiği evraka göre, kazadan yaklaşık 20 gün önce aracın denetimini yapan kişilerin tanık olarak dinlenilmesine, ifadelerinden ve gelecek diğer evraklardan sonra haklarında suç duyurusunda bulunup bulunulmayacağının değerlendirilmesine, aracın 2021'de yapılan tüm muayene evraklarının da Tüvtürk'ten istenilmesine karar verdi.

Aracın 18 Ekim 2021 tarihli son denetleme formunda geçen "Servis aracının 6 aylık yapılması gereken periyodik bakımı yapılmış mı?" sorusunda "evet"in, "Aracın yaşı 12'den küçük mü?" sorusuna "hayır"ın, "Araçta her öğrenci için 3 nokta emniyet kemeri bulunuyor mu?" sorusunda ise "evet"in işaretlendiği bilgisini veren heyet, bu periyodik bakımla ilgili tüm ayrıntılı belgelerin gönderilmesi için Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmetti.

Ayrıca heyet, adli kontrol uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı düşüncesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA