ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıkmıştı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı dolandıran, hesaplarında 52 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edilen 56 şüpheliden 49'u adliyeye sevk edildi.

52 Milyonluk Para Trafiği Ortaya Çıkmıştı: Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

26 Nisan 2024 Cuma 10:12

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, siber suçların men ve takibine yönelik yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. 
   
 52 milyonluk para trafiği 
 Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi. 
 Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin değişik suçlardan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. 49 şüpheli ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla Yargılanıyor 2 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla Yargılanıyor
Kocaeli Büyükşehir'den Yaşananlarla İlgili Açıklama Kocaeli Büyükşehir'den Yaşananlarla İlgili Açıklama
Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Talebi
Kar Maskesi Takıp 19 Yaşındaki Genci Öldüren 2 Şahıs Tutuklandı Kar Maskesi Takıp 19 Yaşındaki Genci Öldüren...
Takla Atan Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar Takla Atan Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar
Çalıntı Motorla Cinayet İşlemişler Çalıntı Motorla Cinayet İşlemişler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

2 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla...
Kocaeli'de kızının 11 ve 12 yaşlarındaki 2 arkadaşını taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki sanığın,...

Haberi Oku