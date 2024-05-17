banner1036
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

6-8 Ekim Olayları Davasında Gültan Kışanak Tahliye Edildi

6-8 Ekim olayları davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi

6-8 Ekim Olayları Davasında Gültan Kışanak Tahliye Edildi

17 Mayıs 2024 Cuma 09:22

  
  Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında bugün karar çıktı. Gültan Kışanak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. 
  Gültan Kışanak bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Kışanak kapıda ailesi, avukatları ve partililer tarafından karşılandı.  
  Cezaevi çıkışında açıklama yapan Kışanak, "Figen başkanın herkese selamı var. Bizim aslında tahliyeye değil, barışa ve özgürlüğe ihtiyacımız var" dedi.  
                            


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü,...
Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü: Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü:...
Kocaeli'de Pankart Gizemi: Herkes Nurettin'i Merak Etti Kocaeli'de Pankart Gizemi: Herkes Nurettin'i Merak...
Okulun Bahçesine Girmek İsterken Düşerek Mahsur Kaldı Okulun Bahçesine Girmek İsterken Düşerek Mahsur...
15 El Ateş Edilerek Öldürülmüştü: 15 El Ateş Edilerek Öldürülmüştü: "Mermisi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuk parkı içinde iki grup kavga etti. Olayda bir kişi bıçakla, bir kişi...

Haberi Oku