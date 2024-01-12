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7 Milyonluk Vurgun Yapan Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Dolandırıcılık şebekesi adliyeye sevk edildi

7 Milyonluk Vurgun Yapan Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

12 Ocak 2024 Cuma 09:37

Kocaeli merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla e-ticaret sitelerine koydukları sahte satılık ilanlarda 30 kişiyi 7 milyon TL dolandıran 44 şüpheliden 41'i alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.   
  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine, e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiyi, 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran şebekeyi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takipte, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. 
 
  41 şüpheli adliyeye sevk edildi 
  Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ocakta Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda 44 şüpheli yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 44 şüphelinin 4 gün boyunca ifadeleri alındı. İfadeleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı.  
Kocaeli merkezli yapılan operasyonun İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla,, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde, Kayseri illerinde yapıldığı öğrenildi.  
        


İHA
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