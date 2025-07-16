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7 yaşındaki çocuk asılı halde bulunmuştu, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dolabın koluna kuşakla asılı halde bulunduğu iddia edilen 7 yaşındaki çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

7 yaşındaki çocuk asılı halde bulunmuştu, hayatını kaybetti

16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:03

 Olay, 13 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Hacıosman Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.  İddiaya göre, oğlunun odasına giren baba, 7 yaşındaki E.T.A'yı boynundaki kuşakla dolabın koluna asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan E.T.A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 
  Olaya ilişkin soruşturma sürerken, E.T.A'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Hacıosman Mahallesi Bağdat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 
  Ayrıca, E.T.A'nın yaklaşık bir yıl önce kız kardeşini de bir hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenildi. 


İHA
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