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7 Yıl Hapisle Aranan PKK/KCK Üyesi, Kocaeli'de Yakalandı

Ardahan'da hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

7 Yıl Hapisle Aranan PKK/KCK Üyesi, Kocaeli'de Yakalandı

12 Eylül 2024 Perşembe 10:22

 Ardahan İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması bulunan R.K. isimli şahsın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu tespit edilmiş, Kocaeli TEM Şube ekiplerine gerekli bilgi aktarılarak yakalanması sağlanmıştır'' denildi. 

İHA
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