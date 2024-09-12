7 Yıl Hapisle Aranan PKK/KCK Üyesi, Kocaeli'de Yakalandı

12 Eylül 2024 Perşembe 10:22
Ardahan İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile aranması bulunan R.K. isimli şahsın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu tespit edilmiş, Kocaeli TEM Şube ekiplerine gerekli bilgi aktarılarak yakalanması sağlanmıştır'' denildi.
İHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×