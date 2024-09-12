7 Yıl Hapisle Aranan PKK/KCK Üyesi, Kocaeli'de Yakalandı Ardahan'da hakkında silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.

12 Eylül 2024 Perşembe 10:22