730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli yakalandı Kocaeli'de 3 evden 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin toplam 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.

08 Mayıs 2025 Perşembe 10:21