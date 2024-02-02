9 saatlik rehine krizi müdahaleyle son buldu

GOSB İhsan Dede Caddesi’nde bulunan uluslarası kısa adı (P&G) olan Procter & Gamble firmasının eski bir çalışanı tarafından gerçekleştirilen “çalışanları rehin alma” güvenlik güçlerinin operasyonuyla son buldu. Dün öğleden sonra 15.00 sularında başlayan fabrikanın işgal girişimi gece 24.00’a kadar sürdü. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un açıkamasından önce rehine yakınları kurtarılan rehinelerle buluşturuldu.





VALİ YAVUZ: “AMACIMIZ REHİNELERİ SAĞ SALİM ÇIKARMAKTI”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı şekilde tamamlanan rehine operasyonunun detaylarını paylaştı. Yavuz, şüphelinin 2 silahı ve üzerinde de düzenek bulunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu. Vali Seddar Yavuz, "Amacımız kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci, kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik ve daha sonra da rehinelere zarar vermeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Biz olay esnasına içerdeydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir" dedi.

KOCAELİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “01.02.2024 günü İlimiz Gebze ilçesinde faaliyette bulunan bir firmada çalışanların rehin alındığı yönde bilgi edinilmesi üzerine Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri bölgeye gönderilmiştir. Daha sonra Vali Yavuz’da alana giderek Gebze Kaymakamı, İl Emniyet

Müdürü ve İl J. Komutanıyla alanında uzmanların katıldığı bir değerlendirme ve istişare toplantısı yapmıştır. Gazze’de devam eden işgale dikkat çekmek istediğini belirterek firma çalışanı olan 7 kişiyi rehin alan şahısla alanında uzman personellerin yürüttüğü müzakereler olumlu sonuçlanmadığından daha önceden yapılan hazırlıklar neticesinde güvenlik güçlerimizce zanlıya müdahale edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Rehineler sağ salim kurtarılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.” (Ümit Ülker)