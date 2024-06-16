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ASAYİŞ:
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Acemi kasaplar iş başında: Acemi olduklarını kabul etmediler

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde gelenek bozulmazken, kurban yerine yanlışlıkla kendisini kesen acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Acemiliklerini kabul etmeyen kasaplar "Aksilik oldu" dedi.

Acemi kasaplar iş başında: Acemi olduklarını kabul etmediler

16 Haziran 2024 Pazar 12:14

  Kocaeli'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılan vatandaşlar hayvanlarını kesmeye başladı. İşi profesyonellere bırakmak yerine kurbanını kendi kesmek isteyen acemi kasaplar ise soluğu hastanede aldı. Satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan ve kesime yardımcı olan vatandaşlar, ellerini, kolunu ve parmaklarını kesmesi neticesinde yaralandı. Hastanelerin aciline gelen acemi kasaplar, kesiklerine dikiş atıldıktan sonra yarım bıraktıkları işe geri döndü. Acemiliğini kabul etmeyen bir vatandaş, "Ben kesmedim, bıçak kesti. İlk defa oldu" diye konuştu. 
 
  "Bir anlık dikkatsizlikle kurban yerine kendimi kestim" 
  Elini kesen Nurdoğan Kuzu, "Bir anlık dikkatsizlikle kurban yerine kendimi kestim. İlk defa oldu. 5 dikiş oldu. Tüm acemi kasaplara dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bayramımız güzel geçsin, daha dikkatli çalışalım" şeklinde konuştu. 
  Adem Altıkaya ise, "Acemi kasap diye yazmayın. Bu acemilik değil de aksilik oldu. 10 senedir kurban kesiyorum, bu sene aksilik oldu" ifadelerini kullandı. 



İHA
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