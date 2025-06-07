Acemi kasapların buluşma noktası hastanelerin acil servisi oldu

Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, yanlış uygulanan kesim teknikleri ve dikkatsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.Her yıl olduğu gibi bu yıl da "acemi kasaplar", bıçak ve satırla kendilerini yaralayarak hastanelere başvurdu. Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere kent genelindeki acil servisler büyük bölümü kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlarla doldu. Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında yaralanan Sadık Uymaz, "Bıçakla kesmedik. Hayvanın kemiği değdi, çizildi. Biz de geldik, tekrardan kesime devam edeceğiz. Tecrübe var da yanındaki arkadaşlarının da tecrübesi olması lazım. Bir şey yok, sıkıntı yok devam" dedi.