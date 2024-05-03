ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Acun Ilıcalı'nın Amcası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden amcası Gürbüz Ilıcalı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Acun Ilıcalı'nın Amcası Son Yolculuğuna Uğurlandı

03 Mayıs 2024 Cuma 15:31


 Acun Ilıcalı'nın Kocaeli'de yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı (86) dün hayatını kaybetti. Geçmiş yıllarda Kocaeli'de il tarım müdürü olarak görev yapan ziraat yüksek mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, İzmit Fevziye Cami'ye getirildi. Ilıcalı'nın cenaze namazına abisi AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.  
 Acun Ilıcalı'nın Dominik'te olduğu ve bugün Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. Acun Ilıcalı ve çok sayıda kişi, cenazeye çelenk gönderdi.  
 
 "İzmit'te çok hatıralarımız var" 
 Gürbüz Ilıcalı'nın kardeşi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Abim Gürbüz Ilıcalı'nın İzmit'te önemli hizmetleri vardı. Bizim aile büyüğümüzdü.  İzmit'te çok hatıralarımız var. Anne ve babamızı trafik kazasında kaybettik. Daha sonra abim Ergün ve yengem İlknur'u da trafik kazasında kaybettik" dedi. Mustafa Ilıcalı, abisi Gürbüz Ilıcalı'nın hayırseverliği ile de bilindiğini söyledi.  
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek...
TEM'de Minibüs Alev Alev Yandı TEM'de Minibüs Alev Alev Yandı
5. Kattan Düşen 92 Yaşındaki Kadın Öldü 5. Kattan Düşen 92 Yaşındaki Kadın Öldü
Kazada Hayatını Kaybeden 18 Yaşındaki Futbolcu Son Yolculuğuna Uğurlandı Kazada Hayatını Kaybeden 18 Yaşındaki Futbolcu...
Trafik Işıklarında 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı Trafik Işıklarında 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek...
5. kattan düşerek ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Haberi Oku