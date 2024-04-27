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Ahırda Çıkan Yangında 4 Büyükbaş Telef Oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangın bir saatte söndürülürken 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahırda Çıkan Yangında 4 Büyükbaş Telef Oldu

27 Nisan 2024 Cumartesi 16:26

  Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ahırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan ahırı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın bir saatte söndürülürken 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca tonlarca saman da kullanılamaz hale geldi.  
                                       


İHA
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