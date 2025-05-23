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Aile içi kavgada ablasını ve eniştesini vurdu

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurdu. Seken kurşunlar zanlının ablasını da yaraladı.

Aile içi kavgada ablasını ve eniştesini vurdu

23 Mayıs 2025 Cuma 09:39

 Olay, 23.00 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme mahallesi Bingül sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.C., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eniştesi O.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan zanlı eniştesi O.K.'yı yaraladı. Seken kurşunlar F.C.'nin ablası N.K.'ya da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ev içinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı F.C. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

İHA
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