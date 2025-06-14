Aile kavgasında esnafın ölümüne sebep olmuştu, tutukladı

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü İ.B. (25) ile ailesi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Abisine ait kıraathanenin önünde ailesi tarafından darbedilen İ.B., belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. İ.B.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bölgede iş yeri bulunan esnaf Ökden Orhan'a (45) isabet etti. Kalbinden vurulan Orhan, kanlar içinde yere yığıldı. Orhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin polis ekipleri İ.B., A.B. ve A.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemelerinin arından bugün Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İ.B. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İHA