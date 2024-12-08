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Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları kamerada

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 1'i polis 7 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların müdür odasını bastığı, çalışanları darp ettiği, bazı çalışanların kafalarına da orakla vurduğu anlar yer aldı. Ayrıca, olayın müşterinin araca LPG dolumu sırasında uyarılmasıyla başladığı ve ardından büyüdüğü öne sürüldü.

Akaryakıt istasyonundaki dehşet anları kamerada

08 Aralık 2024 Pazar 12:14

 Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve müşterileri arasında çıkan tartışma alevlenerek, kavgaya dönüştü. Orak ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya uyarı ateş açarak ayırdı. Olay sebebiyle 1'i polis 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
   
  Kavganın sebebi 
  Olayın, bir müşterinin LPG almak için akaryakıt istasyonuna gelmesiyle başladığı öğrenildi. Dolum sırasında aracından inen müşteriye, çalışan tarafından "Araç açık kaldı" uyarısı yapıldığı iddia edildi. Uyarıya sinirlenen müşterinin, çalışanı tokatladığı ve araya girmeye çalışan başka bir personeli de darp ettiği öne sürüldü. 
  Bir süre sonra müşterinin, akrabaları olduğu belirtilen kişilerle birlikte istasyona geri geldiği, müdürün odasını bastığı ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtildi. Çıkan kavgada 5 çalışanın yaralandığı öğrenildi. 
   
  O anlar kamerada 
  Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların müdürün odasına girdiği ve ardından çalışanlara saldırdığı anlar yer aldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerindeyken saldırganlardan birinin orakla 2 çalışanın başına vurduğu, çalışanların aldığı darbelerle sendelediği, bu şekilde olayın daha da hararetlendiği anlar kaydedildi. Polisin şahısları etkisiz hale getirmeye çalıştığı, biber gazı sıkıp, havaya uyarı ateşi açtıkları da saniye saniye görüntüye yansıdı. Dakikalarca süren tartışmalar sırasında bir kadının da arada kaldığı anlar dikkat çekti. 


İHA
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