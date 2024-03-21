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ASAYİŞ:
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Aklına gelen başına geldi

Kocaeli'de ekran kartı almak için internetten bulduğu numarayı arayan ve dolandırılma ihtimaline karşı satıcıdan kimlik bilgilerini isteyen kişi, 7 bin 400 TL dolandırıldı.

Aklına gelen başına geldi

21 Mart 2024 Perşembe 09:55

 
 Edinilen bilgiye göre, bilgisayarı için ekran kartı almak isteyen K.B. (41), internet üzerinde bulduğu telefon numarasını aradı. Fiyat konusunda anlaşan K.B., S.Y'nin dolandırıcı olma ihtimaline karşı da kimlik bilgilerini istedi. Bilgileri aldıktan sonra S.Y.'ye güvenen K.B., kendisine verilen banka hesabına 7 bin 400 TL gönderdi. Bir süre sonra S.Y.'den haber alamayan ve ekran kartı gelmeyen K.B., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.  
  
 "Bana kimlik bilgilerini atınca kendisine güvendim" 
 Dolandırıcılığa karşı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede yaşananları anlatan K.B., "Bilgisayar ekran kartı almak için internet üzerinde bulduğum irtibat numarası ile iletişime geçtim. Ekran kartı için 7 bin 400 TL istedi. Önce dolandırılma riskine karşı şahıstan kimlik bilgilerini istedim. Bana kimlik bilgilerini atınca kendisine güvendim ve fiyat konusunda anlaşarak bana verdiği banka hesabına 7 bin 400 TL gönderdim. Ne ekran kartı geldi ne de şahısla bir daha iletişim kurabildim. Bu planlı dolandırıcılık sistemidir, şikayetçiyim" dedi. 


İHA
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