ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akvaryum yangın çıkardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendiren yangın, ev ve eşyalarda hasara yol açtı.

Akvaryum yangın çıkardı

14 Mart 2025 Cuma 10:56

 Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Evde biriken yoğun duman da tahliye edildi. Dairede kalan kiracının olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ağaçları devirip yan yatan kamyonet kağıt gibi ezildi: 2 yaralı Ağaçları devirip yan yatan kamyonet kağıt gibi...
Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin tekerleği koptu: 3 yaralı Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin...
Denize düşen kedi kurtarıldı Denize düşen kedi kurtarıldı
Kazada savrulan hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü Kazada savrulan hafif ticari araç yayaya çarptı:...
Park halindeki otomobilde yangın çıktı Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Bursa'da aranıyordu, Kocaeli'de yakalandı Bursa'da aranıyordu, Kocaeli'de yakalandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Ağaçları devirip yan yatan kamyonet kağıt...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaçları devirerek yol kenarına uçtu. Kamyonetin...

Haberi Oku