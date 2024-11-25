Alev alev yanan muz yüklü tırdan geriye demir yığını kaldı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde seyir eden S.G. idaresindeki muz yüklü 07 BRS 135 plakalı tırın motor kısmı birden alev aldı. Kısa sürede alevler tırı sararken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri alev alev yanan tırı söndürmek için seferber olurken, jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yangının ardından tırın çekici bölümünden geriye demir yığını kaldı.

Yangına ilişkin inceleme devam ediyor.

İHA