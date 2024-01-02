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Alkollü Müşteri ‘Bana Parasız Alkol Vereceksiniz’ Diyerek Kavga Çıkardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tekel bayiine giden alkollü şahıs, "Bana parasız alkol vereceksiniz" diyerek kavga çıkardı.

Alkollü Müşteri ‘Bana Parasız Alkol Vereceksiniz' Diyerek Kavga Çıkardı

02 Ocak 2024 Salı 22:18

İş yeri sahibi ile yaşadığı arbedede şahıs yaralandı. 
  Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, iş yeri sahibine ‘Bana parasız alkol vereceksiniz’ diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi, bunun mümkün olmadığını söyleyerek, şahsın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışma büyüdü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
                                   


İHA
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