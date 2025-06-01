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Alzheimer hastası yaşlı adam 102 gündür kayıp

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 102 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Alzheimer hastası için kurulan özel ekip, havadan ve karadan çalışma gerçekleştirdi. Yapılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında yaşlı adamın izine rastlanamadı.

Alzheimer hastası yaşlı adam 102 gündür kayıp

01 Haziran 2025 Pazar 09:41

 Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan, 18 Şubat tarihinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Muallimköy Mahallesi ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Algan'ın arama çalışmaları bayram öncesinde de devam etti. Valilikten gelen talimat doğrultusunda AFAD, ÇAK-TİM, GEAK, MEB AKUB, UMKE, emniyet, jandarma ve ilçe belediye ekipleri yeniden bölgeye sevk edilerek kayıp vatandaş için geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekipler, genişletilmiş arama alanlarında yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, teknolojik cihazlar ve iz takip köpekleriyle de destek sağlandı. Dağ taş demeden zorlu arazi şartlarında canla başla kayıp kişiyi arayan ekipler, 102. günde Algan'a dair herhangi bir ize yine rastlamadı.  
 
 "Yönünü kaybediyor ve bir daha da bulamıyor" 
 Arama çalışmalarına katılan Bayram Algan'ın oğlu Ümit Algan, "Babam 18 Şubat saat 15.30'da evden çıkıyor. Kendisinden haber alamayınca kayıp ilanı verdik. Kamera kaydında ormana girdiği görülüyor. Babamın bulunmasını istiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bence yönünü kaybettiği için dönemedi ve kayboldu. Daha önce de kayboldu ancak kısa sürede bulduk. Kaybolmadan önce köye gitmekten bahsederdi. Annemle babam yazın köyde olur, yazın yanıma gelirdi. Kavak'ta herkese sorduk, soruşturduk ancak orada da bulamadık. Zaten memlekete gitme niyeti olsa otogara gider. Otogarın yanından geçtiği halde hiç uğramıyor. Babam en son bir güvenlik ile konuşuyor ve 'Gebze'ye gideceğim, nasıl giderim' diye soruyor. Yani yine aklı Gebze'de. Demiyor ki Samsun'a gideceğim. Kaybolduğunun farkına varmış, güvenliğe Gebze'ye nasıl gideceğini soruyor. Akli dengesi hala yerinde, kendini biliyor ancak muhtemelen sadece yönünü bulamıyor" şeklinde konuştu. 



İHA
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