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Anne ve kızı satıcıyı oyaladı, oğlu ve küçük kızı ise telefonları çaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren aile, satıcının dikkatini dağıtarak 2 cep telefonu çaldı. Anne ve kızı satıcıyı oyalarken, oğlu ve küçük kızının cep telefonlarını çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Anne ve kızı satıcıyı oyaladı, oğlu ve küçük kızı ise telefonları çaldı

10 Ocak 2025 Cuma 14:01

 Olay, dün Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki cep telefonu satılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ve 3 çocuğu, cep telefonu alacaklarını söyleyerek müşteri gibi iş yerine girdi. Anne ve kızı satıcıyı oyalarken, oğlu ise vitrinin kapağını açarak bir cep telefonu çaldı ve kapıdan çıktı. Abisinin yaptığını gören küçük kız da vitrinden cep telefonu çaldı. Daha sonra aile dükkandan çıktı.  
 Vitrindeki cep telefonlarının eksildiğini fark eden Zafer Özkanlı, güvenlik kamerasını inceledi. Erkek çocuğunun cep telefonunu çaldığını gören Özkanlı, ailenin peşine düştü. Aileyi ara sokakta bulan Özkanlı, cep telefonlarından birini aileden alarak dükkana geri geldi. Güvenlik kamerasının tamamını izlemek için açan Özkanlı, küçük kızın da hırsızlık yaptığını fark etti. Tekrardan dışarı çıkarak mahalleyi arayan satıcı, şahısları bulamayınca dükkana geri döndü. Ailenin oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı. 
   
 "Peşlerine düştüm" 
 Yaşananları anlatan Zafer Özkanlı, ilk kez hırsızlık olayı ile karşılaştığını ifade ederek, "Bir anne ve 3 çocuk dükkana geldi. Anne ve kızı beni meşgul ederken, oğlu da o esnada vitrinden cep telefonu aldı. Daha sonra küçük çocuk da telefon aldı ve dükkandan çıktılar. Vitrinde telefonların azaldığını anladım ve hemen kamera kayıtlarına baktım. İlk başta erkek çocuğunun görüntüsünü gördüğümde hemen kaydı durdurup peşlerine düştüm. 15 dakika çevreyi gezdikten sonra şahısları buldum ve bir cep telefonunu aldım. Tekrardan detaylı görüntülere bakınca ufak kızın da cep telefonu aldığını fark ettim. Tekrar dışarı çıkıp aradım ancak bulamadım" dedi.  
 
 "Oyunu güzel tezgahlarmışlar" 
 Çalınan cep telefonlarının 2. el olduğunu söyleyen Özkanlı, "Her bir telefon 5 bin TL civarındaydı. Küçük kızın boyu kısa olduğu için alt tezgahtan almış. Üstten alsaydı sıfır ürünler vardı. Şikayette bulunmadık, zaten 2'inci el cihaz.  Adliye süreci bize daha maliyetli olacağı için şikayetçi olmadık. Bu tür olayların kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu tür insanlara daha dikkatli olmamız lazım. 15 yıldır ilk defa böyle bir hataya düştük. Hatadan ziyade dalgınlığımıza geldi. Oyunu güzel tezgahlarmışlar. Oyunlarına dalmamak imkansızdı" diye konuştu. 


İHA
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