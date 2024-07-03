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Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan işçi servisinin okula giden anne ve kıza çarparak ölümlerine sebebiyet vermesine ilişkin yargılanan 2 sanık hakim karşısına çıktı. Sürücü, kazanın meydana gelmemesi için elinden geleni yaptığını söyleyerek, tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaada, otobüsteki fren arızasının bakım eksikliğinden kaynaklandığını, şirket yetkilisi ile sürücünün kusurlu olduğunu belirterek, ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında istenen ceza belli oldu

03 Temmuz 2024 Çarşamba 15:30

  Kaza, 15 Eylül 2023'de saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen ve okula giden Nur Eylül (6) ile annesi Ayfer Başkurt'a (35) çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı. Kaza neticesinde anne ve kızı hayatını kaybetti, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı. 
  Tedavisi sonrasında sürücü Ümit O. ile şirket yetkilisi Recep K. gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Ümit O. tutuklanırken, Recep K. ise serbest bırakıldı. Yaşanan olay sebebiyle maktul ailesi şikayetçi olurken, yaralılar ise şikayetlerinden vazgeçti. 
 
  "Kazanın meydana gelmemesi için elimden geleni yaptım" 
  Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ümit O. ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen sanık Ümit O., "Kazanın olduğu viraj dik rampadır. Hızım yüksek değildi, 30 ila 35'ti. Frene bastım ancak fren boşaldığı için dik rampadan dolayı araç hızlandı. Düz gitsem uçuruma uçacaktım. İmdat frenini de çektim. Kazanın meydana gelmemesi için elimden geleni yaptım. Fren boşalmasından kaynaklı olay meydana geldi. Tahliyemi istiyorum. İmdat frenini hafifçe aşağıya indirdim ve araç kaymaya başladı. Aracın bakım işlerinden Recep sorumluydu. Ocak ayından itibaren araç 6 kez bakıma girdi" dedi. 
 
  "Mesken mahallelerde hız sınırını aşması bilinçli taksirdir" 
 Başkurt ailesinin avukatı Burak Şahin ise "Araç yaklaşık 17 metre fren izi yaparak müvekkilimizin eşi ve çocuğuna çarparak öldürüyor, sonrasında duvara çarpmak suretiyle durabiliyor. Araç zorla durmuştur. Mesken mahallelerde hız sınırını aşması bilinçli taksirdir. Bu sebeple sanığın bu suç unsuruyla yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. 
 
  Sanıkların ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi  
  Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasında; 41 P 9013 plakalı otobüsteki fren arızasının bakım eksikliğinden kaynaklandığı, otobüsün bakım ve onarımından sorumlu ilgili şirket yetkilisi sanık Recep K'nin meydana gelen kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. 
  Mütalaada, sanık sürücü Ümit O.'nun ise kavşağın bulunduğu iniş eğimli tehlikeli virajın olduğu yolda aracının teknik özelliklerini de dikkate alarak uygun viteste aracını kullanıp, aracının gösterge panellerini kontrol ederek seyrini sürdürmesi, aracının frenleme etkisinin zayıfladığını hissettiğinde de zamanında kademeli olarak imdat frenini kullanması gerekirken, bu hususlara riayet etmediği ifade edilerek, tali derecede kusurlu olduğu vurgulandı. 
  2 sanığın "Taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.  
 Mahkeme heyeti, Ümit O.'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 


İHA
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