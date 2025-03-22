ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Apartmanın önüne bırakılan ampulleri önce inceledi sonra çaldı

Kocaeli'de apartmanın ampullerini değiştirmek isteyen Serkan Üver, pense almak için indiği depodan dönünce yeni aldığı ampullerin yerinde olmadığını fark etti. Etrafı defalarca arayan Sezgin, güvenlik kamerasını izleyince gerçeği öğrendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ampulleri çaldığı anlar yer aldı.

Apartmanın önüne bırakılan ampulleri önce inceledi sonra çaldı

22 Mart 2025 Cumartesi 11:40

 Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Sefer Baygın Sokak’ta meydana geldi. Apartmandaki ampullerin bozulması üzerine Serkan Üver, 20 yeni ampul aldı. Aldığı ampulleri değiştirmek için apartmanın bahçesine bırakan ve pense almaya giden Üver, döndüğünde ampulleri bulamadı. Etrafı defalarca kontrol eden Serkan Üver, güvenlik kameralarını izlediğinde gerçeği öğrendi. Serkan Üver, kadından şikayetçi olmadığını söyledi. 
  Güvenlik kameralarında bir kadının ampulleri görünce demir korkuluklarından elini uzatarak ürünü aldığı, ampulleri inceledikten sonra çalarak uzaklaştığı görülüyor.  
 
  "Yukarı çıktığımda ampulleri göremedim" 
  Yaşadığı olayı anlayan Serkan Üver, Bazı ampuller yanmadığı için değiştirmek istedim. Ampulleri dışarı çıkardım. Pense almak için aşağıya indim. Yukarı çıktığımda ampulleri göremedim. Etrafa bakındım ama bulamadım. Daha sonra kameraları izledik, bir kadının aldığını gördük. Kameralardan kadını takip ettik nereye gidiyor diye ancak bulamadık. Şikayetçi olmadık. Daha önce burada böyle bir şey yaşanmadı. Kameraları da güvenlik amacıyla koyuyoruz. Kameralardan kadının yüzü net gözüküyor" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması ele geçirildi Ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı...
1 milyon 420 bin TL değerinde elektronik ve paket sigara ele geçirildi 1 milyon 420 bin TL değerinde elektronik ve paket...
Dengesini kaybeden işçi 3 metreden düşerek yaralandı Dengesini kaybeden işçi 3 metreden düşerek yaralandı
Durak kavgası cinayete dönmüştü, yaşananları ilk kez anlattı: Durak kavgası cinayete dönmüştü, yaşananları...
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 çocuk yaralandı Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 çocuk...
TEM'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı TEM'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri, ünlü markalara ait sahte bin 320 futbol takımı forması...

Haberi Oku