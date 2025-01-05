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Arızalanan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda arızalanarak yol kenarında duran otomobil sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı, 1 kişi yaralandı.

Arızalanan otomobil zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

05 Ocak 2025 Pazar 11:04

 Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez Kaşkaldere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 NL 872 plakalı otomobil arızalanması sebebiyle sürücü yol kenarında durdu. O sırada 41 AGU 149 plakalı kamyon sürücüsü, arızalı aracı fark etmekte geç kalınca çarpmamak için manevra yaptı ve 34 GDA 661 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın tekeri fırladı. Arkadan gelen 41 ARZ 500 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 34 GDA 661 plakalı hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yol, kazadan dolayı bir süre tek şerit olarak devam etti. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 
  Olayla ilgili inceleme başladı. 


İHA
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