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Asfalt fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir asfalt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Asfalt fabrikasında yangın

20 Haziran 2025 Cuma 09:30

 Yangın, Kirazpınar Yeni Bağdat Caddesi'nde asfalt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın asfalt eritme tankında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle eritme kazanı ve fabrikanın dış cephesinde hasar meydana geldi.  
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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