banner959
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

Kocaeli'de hayatını kaybeden 92 yaşındaki babasının cenazesini yıkarken fenalaşan 66 yaşındaki Ahmet Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

29 Kasım 2023 Çarşamba 10:55

İzmit'te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

 

Bir gün arayla toprağa verildiler

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine Böyle Attı O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine...
Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası konuştu Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası...
Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı
Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kızına Son Bakış Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kızına Son Bakış
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü:...
Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine...
Kocaeli'de bir kişi, karnını doyurduktan sonra kopardığı saç tellerini yemeğine koyarak parasının iadesini...

Haberi Oku