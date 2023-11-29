Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

İzmit'te yaşayan 92 yaşındaki Maksut Temel, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Babasının ölümüne üzülen ve cenazesinin yıkandığı esnada fenalaşan 66 yaşındaki oğlu Ahmet Temel, hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Ahmet Temel'in aort damarında yırtılma meydana geldiği belirlenerek ameliyata alındı. Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Temel ve babasının 1 gün arayla yaşamını yitirmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.





Bir gün arayla toprağa verildiler

Maksut Temel’in cenazesi dün Kuruçeşme Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Kendisinden 1 gün sonra yaşamını yitiren oğlu Ahmet Temel’in cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İHA