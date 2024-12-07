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Balık yüklü araç alev topuna döndü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde seyir halindeki balık yüklü araç alev topuna döndü.

Balık yüklü araç alev topuna döndü

07 Aralık 2024 Cumartesi 10:57

 Olay, saat 07.00 sıralarında Karamürsel ilçesi D130 İzmit istikameti Ereğli merkez durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halden toplu balık alan restoran sahibi, 34 SJ 7133 plakalı panelvan aracıyla yola çıktı. Seyir halindeki araç bir anda alev alırken, sürücü hemen dışarı çıktı. Durumu gören vatandaşlar, hortum ve yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla da yangın söndürüldü. 
  Balık dolu panelvan hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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