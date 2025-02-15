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Balkonda mangal keyfi yangınla bitti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evin balkonunda mangal için yakılan barbekü, çatı yangınına neden oldu.

Balkonda mangal keyfi yangınla bitti

15 Şubat 2025 Cumartesi 10:58

 Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinde mangal yapmak için balkondaki berbeküyü yakan aile, kısa süre sonra evin içine dolan dumanı fark etti. Panikle dışarı çıkan 4 kişilik aile, evlerinin çatısının tutuştuğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, İzgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
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