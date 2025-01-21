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Baltalı cinayetin şüphelileri tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'un başına baltayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Baltalı cinayetin şüphelileri tutuklandı

21 Ocak 2025 Salı 11:15

 Olay, 19 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35), özel bir hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Dün tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.  

İHA
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