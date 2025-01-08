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Bariyer otomobilin içinden geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyere ok gibi saplandı. Sürücü, bariyerin otomobilin içinden geçtiği kazayı yaralı şekilde atlattı.

Bariyer otomobilin içinden geçti

08 Ocak 2025 Çarşamba 14:00

 Kaza, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.B. idaresindeki 41 LT 960 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti. Yaralanan sürücü A.B.B., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri bariyeri otomobilin içinden çıkarmak için çalışma başlattı. 
  Sürücüyü araç içinden çıkaran vatandaşlardan Emirhan Kurt, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Zaten bu yolda sürekli buna benzer kazalar oluyor. Bariyer sürücü kısmından, aracın arkasına kadar girmiş. Sürücü hafif yaralı. Kendisini aracın içinden çıkarttık ve hastaneye kaldırıldı" dedi. 


İHA
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