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Bariyere Ok Gibi Saplanan Otomobil Paramparça Oldu: 1 Yaralı

Kocaeli D100 Karayolu ile TEM Otoyolu ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere ok gibi saplandı.

Bariyere Ok Gibi Saplanan Otomobil Paramparça Oldu: 1 Yaralı

15 Şubat 2024 Perşembe 09:58

Kazada otomobil paramparça olurken, araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.   
  Kaza, D100 Karayolu ile TEM Otoyolu ayrımı İstanbul istikameti İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AKP 702 plakalı Tofaş marka otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, araçta sıkışan şoför İ.K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 
  Kazanın şiddetiyle araç paramparça oldu. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken polis tek şeritten trafiği sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                    


İHA
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