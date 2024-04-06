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Bayram Öncesi Zabıtadan Sıkı Denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Bayram Öncesi Zabıtadan Sıkı Denetim

06 Nisan 2024 Cumartesi 15:24

  Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Kocaeli’nin birçok ilçesindeki marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde kusurlu ürün satan işyerleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir ekipleri ilgili diğer kurumlar ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam ediyor. 
                              


İHA
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