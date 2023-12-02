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Belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

02 Aralık 2023 Cumartesi 13:20

Kaza, Eski İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki toprak birikintisine çarpan Mustafa Özşentürk idaresindeki 34 GMT 299 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen 41 AIG 543 plakalı belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu otomobilde sıkışırken, belediye otobüsü şoförü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Otomobil hurdaya döndü

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Mustafa Özşentürk ile A.A. hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mustafa Özşentürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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