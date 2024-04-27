ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Benzin Yüklü Tanker Kazasında 84 Personel ve 23 Araç İle Müdahale

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza yapmasına ilişkin açıklama yapan valilik, 84 personel ve 23 araç ile müdahale çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanması sonrasında trafik akışının tekrar sağlanacağını bildirdi.

Benzin Yüklü Tanker Kazasında 84 Personel ve 23 Araç İle Müdahale

27 Nisan 2024 Cumartesi 16:24


  Kocaeli Valiliğince yapılan açıklamada, "Gölcük ilçesi İskele Yolu mevkiinde sabah saatlerinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yakıt sızıntısı olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye teknik ekipler dahil emniyet, itfaiye, AFAD’dan yeterli sayıda personel sevk edilmiştir. Müdahale çalışmalarına başlanmasına müteakiben bahse konu araç sürücüsü hastaneye sevk edilmiş, bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbir alınmıştır. Kazanın olduğu mevkide karayolu trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmış, araç trafiği kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanmıştır. Konunun uzmanlarından oluşan teknik ekiplerle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük Belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araç ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte, çalışmaların tamamlanmasını müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır" denildi. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gölcük
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Silahı Temizlerken Kendini Vurdu Silahı Temizlerken Kendini Vurdu
30 Ton Benzin Yüklü Tankerin Kaza Anı Kameraya Yansıdı 30 Ton Benzin Yüklü Tankerin Kaza Anı Kameraya...
Ahırda Çıkan Yangında 4 Büyükbaş Telef Oldu Ahırda Çıkan Yangında 4 Büyükbaş Telef Oldu
Sahte İlanlarla 52 Milyonluk Vurgun Yapan 44 Şüpheli Tutuklandı Sahte İlanlarla 52 Milyonluk Vurgun Yapan 44 Şüpheli...
Karton Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı Karton Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
2 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla Yargılanıyor 2 Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla Yargılanıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Silahı Temizlerken Kendini Vurdu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini...

Haberi Oku