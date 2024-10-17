Berberi öldürüp beşikte saklanırken yakalanmıştı, hakkında istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berber Rüstem Duman'ın tabanca ile 5 kez sırtından vurarak öldüren ve arkadaşının evinde beşikte saklanırken yakalanan sanık tekrardan mahkemeye çıktı. Sanıktan şikayetçi olan Duman'ın eşi, "Olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Eşimin uyuşturucu kullandığını bilmiyordum. Belki de eşime uyuşturucu madde taşımayı teklif ettiler. Eşim bunu kabul etmeyince bu sebeple öldürülmüş olabilir. Eşimin susturulduğunu düşünüyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde 5 Nisan 2023'te meydana gelen olayda berber Rüstem Duman (45), aralarında tartışma çıkan Levent Ç. tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından Levent Ç. ile olaya karıştığı iddia edilen Fatih G. gözaltına alınmıştı. Levent Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Fatih G. ise serbest bırakılmıştı.

"Tanımadığım biri Levent'e 'Gel lan' diye seslendi"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Levent Ç., taraf avukatları ve Rüstem Duman'ın yakınları katıldı, tutuksuz sanık Fatih G. ise katılmadı. Söz hakkı verilen sanık önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Yiğit A., "Olay günü ben işteydim. Olay sabahı Levent beni aradı iftara davet etti. Akşam Levent'e giderken pide almak istedim. Levent'i arayarak kaç pide lazım olduğunu sordum. Nerde olduğumu sorunca fırında olduğumu söyledim. Levent yanıma geleceğini söyledi ve geldi. Bu esnada tanımadığım biri Levent'e 'Gel lan' diye seslendi. Levent, 'Bana mı diyor?' diyerek bana sordu. Tanımadığımı söyledim, devamında şahıs 'Gel lan, sana diyorum' dedi. Ben ve Levent, ismini sonradan öğrendiğim Rüstem Duman'ın yanına gittik. Yanına gittiğimizde Rüstem beni itekledi. Bana, 'Bununla işim var, sen karışma uzaklaş buradan, bekleme' dedi. Levent, Rüstem'e; 'Çocuğa karışma, senin benimle ne sıkıntın var. Ben seni tanımam, sen beni tanımazsın' dedi. Rüstem bu sefer bağırarak 'Git lan buradan' dedi" diye konuştu.

"Rüstem; Levent ve ailesine sinkaflı küfürler ediyordu, 'Seni öldürürüm, seni yaşatmam' şeklinde sözlerle tehdit ediyordu"

"Levent bana 'Sen az ileride bekle' deyince ben 6 -7 adım kadar uzaklaştım" diyen Yiğit A., "Daha sonra Levent, Rüstem ile beraber iş yerine girdi. Ben Rüstem'in Levent'i, 'Gir lan' diyerek dükkana soktuğunu gördüm. Rüstem kapıyı kapattı ve kilitledi. Rüstem, Levent ve ailesine sinkaflı küfürler ediyordu, 'Seni öldürürüm, seni yaşatmam' şeklinde sözlerle tehdit ediyordu. Levent bir anda 'Ne diyorsun lan sen bana' şeklinde bağırdı. Bu esnada Rüstem'in çekmecelerde bir şey aradığını gördüm. Levent dükkandan koşarak yanıma geldi. Levent bana; 'Koş adam çekmecede bir şey arıyor, beni öldürecek' dedi. Biz Levent ile eve doğru koşmaya başladık. Bu esnada Rüstem'in arkamızdan 'Geliyorum bekle' şeklinde bağırdığını duydum. Ben Levent'e yetişemedim. Evin önüne geldiğimde Levent, Rüstem'in yanında doğru geri dönüyordu. Ben de arkasından gitmeye başladım" şeklinde konuştu.

"Rüstem, Levent'e elindeki zincirle saldırdı"

Rüstem'in elinde zincir ile kendilerine doğru geldiğini iddia eden tanık Yiğit A., "Levent, aralarında 100-150 metre kala Rüstem korksun diye havaya 1 el ateş etti ancak Rüstem korkmadı. Ben Levent'te silah olduğunu ilk defa o anda gördüm. Rüstem, Levent'e; 'Bunu çeken ateş etmesini de bilir, havaya değil bana atacaksın' şeklinde sözler söyleyerek küfür etti. Bunun üzerine Levent yere doğru bir el daha ateş etti. Bunun üzerine Rüstem, Levent'e elindeki zincirle saldırdı. Devamında bir el ateş sesi duydum, sanırım Rüstem bacağından vurulmuştu ancak Rüstem saldırmayı bırakmadı. Rüstem, Levent'in elindeki silahı almaya çalışıyordu. Levent, 'Silahı bırak' diye bağırıyor ve boğuşuyorlardı. Tekrar bir el silah sesi duydum. Rüstem yere düştü, Levent'le şok içerisindeydik. Olay tarihinde ilk defa cinayete tanık oldum. Olayın şoku ile karakolda bu sebeple detayları anlatmamış olabilirim. Levent, Rüstem'e selam vermedi, ilk ifademde neden selam verdiği yazılmış bilmiyorum, şu anki beyanlarım daha doğrudur. Rüstem Duman'ı tanımam, Levent'in de tanıdığını düşünmüyorum, zira aynı semtte otururuz. Ben Rüstem ve Levent'i bir arada hiç görmedim. Rüstem olay anında kendini kaybetmiş gibiydi. Hatta Levent, Rüstem'e; 'Sen hasta mısın, iyi misin' şeklinde sözler de söylemişti" ifadelerini kullandı.

"Yanından geçen bir şahıs, 'Bana mı diyorsun?' diyerek Levent'e sataştı"

Sanığın kız arkadaşı olduğunu söyleyen ve tanık olarak dinlenen Çiğdem A., "Rüstem Duman isimli şahsı tanımam, Levent'in de tanıdığını zannetmiyorum. Olay günü Levent beni aradı, birini vurduğunu, beni gördükten sonra teslim olacağını söyledi. Vurduğunu biliyordu ancak şahsın öldüğünü bilmiyordu, ben de bilmiyordum. Olaydan birkaç gün öncesinde Levent ile görüntülü konuşuyorduk, Levent bu esnada sokakta yürüyordu. Yanından geçen bir şahıs, 'Bana mı diyorsun?' diyerek Levent'e sataştı. Levent de 'Sana demiyorum, telefon ile konuşuyorum' demişti. Ben Levent'e, 'O kim?' diye sorduğumda Levent bana, 'Kafası güzel herhalde, sana söyledim o kendi üzerine alındı' şeklinde ifade de bulunmuştu. Bu olaylar olduktan sonra bu şahsın ölen kişi olduğunu öğrendim. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

"Eşimin susturulduğunu düşünüyorum"

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen maktulün eşi Melek Duman, "Çiğdem ve Yiğit'in yalan söylediklerini düşünüyorum, ifadeleri çelişkilidir. Görüntülü görüşmenin olduğunu iddia ettikleri tarihte söz konusu muhitte pazar kurulmaktadır. Eşim onca insanın içinde sanığı mı bulmuştur. Olay olmadan 5 dakika önce eşim ile konuştum. Eşim gayet sakindi. Olayın kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Eşimin uyuşturucu kullandığını bilmiyordum. Belki de eşime uyuşturucu madde taşımayı teklif ettiler. Eşim bunu kabul etmeyince bu sebeple öldürülmüş olabilir. Eşimin susturulduğunu düşünüyorum. Eşimden uyuşturucu madde çıktığı için bunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Anlatımlar çelişkilidir"

Katılan Melek Duman vekili Avukat Nagehan Nazlı ise "Yiğit'in anlatımları çelişkilidir. Levent'in selam verdiğini, ayrıca Rüstem'in dükkanında 1,2 dakika kaldığını söylüyor. Ayrıca dükkanda herhangi bir bağırış çağırış olmadığını söylüyor. Ancak tanık burada farklı ifade veriyor. Maktulün kanında bulunan maddenin kandan ne zaman temizlediği noktasında değerlendirme yapılarak rapor alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Olay sonrasında arkadaşının evine giderek beşikte saklanmış

Olaya ilişkin mütalaada sanık Levent'in; maktul ile aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası maktulün kendisine hakaretler edip tel veya şiş benzeri cisimle saldıracağını düşünmesi sebebiyle maktulü öldürmek amacıyla ikametine giderek silah alıp olay yerine geldiği, ruhsatız tabanca ile maktulü 5 defa ölümcül olacak şekilde sırtından vurduğu, maktulün yere düşmesine rağmen maktule ateş etmeye devam ettiği, bu eylemi ile üzerine atılı kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarını işlediği belirtildi. Sanık Fatih G'nin ise evine gelen Levent'i sakladığı, polis ekiplerinin evine geldiğinde sanık Levent'in beşik içerisinde saklanır vaziyette bulunduğu belirtildi.

Müebbet hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, Levent Ç'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurmadan se 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tutuksuz sanık Fatih G'nin ise suçluyu kayırmadan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

İHA