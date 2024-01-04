Birbirlerinin Üstüne Satır Ve Silahla Yürüyen Eski Tribün Liderleri Şikayetlerinden Vazgeçti

Görülen duruşmada taraflar şikayetlerinden vazgeçerken eski başkan Enver Güler, "Olay anında üstümde tabanca yoktu, polisi arayarak olayı ben haber verdim. Haluk'un bana satır çektiğini görmedim. Olay günü sağ duyulu olmaya çalıştım. Herhangi bir eylem içerisinde bulunmadım" dedi.

Olay, 12 Mayıs 2022 gece saatlerinde İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde meydana geldi. Olay tarihinde Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tribün lideri olan Haluk Bozo, bir süredir aralarında gerginlik yaşanan eski tribün lideri Enver Güler'i telefonla arayarak, konuşmak için Musa Kazım Caddesi'ne çağırdı. Bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Haluk Bozo satırını çıkardı, Enver Güler ise silah çekti. Birbirlerinin üstlerine yürüyen ikiliyi, çevredeki vatandaşlar ayırdı. Vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sebebiyle yaralanan olmadı. Olayla ilgili iki şahısta birbirinden şikayetçi olmuş, Enver Güler, "Kocaelispor’un başarısızlıkları bana mal ediliyor. Benim tribünü böldüğüm ve tribünü bölmek için çaba sarf ettiğim ima ediliyor" demiş ve olayın gerçekleşme sebebi böylece ortaya çıkmıştı.

Olay anı kameralara yansımıştı

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ceketinin cebinden satır çıkaran Bozo'yu bir vatandaşın sakinleştirmeye çalıştırdığı, Güler'in ise silah çektiği anlar yer aldı.

Olaya ilişkin 6. Asliye Ceza mahkemesinde "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçundan açılan davada Enver Güler 2023 yılında 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

"Haluk'tan şikayetçi şikayetçi değilim"

Enver Güler ile Haluk Bozo hakkında karşılıklı silahlı tehdit suçundan açılan davanın 1. duruşması Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya müşteki sanık Enver Güler bağlı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Müşteki sanık Enver Güler müdafisi Avukat Kubilay Akkan duruşma salonunda hazır bulunurken müşteki sanık Haluk Bozo ise duruşmaya katılmadı. Olay günü yaşananları anlatan Enver Güler, "Olay gecesi Haluk konuşmak istediğini söyleyerek beni oturduğum evin bir alt sokağına davet etti. Olay yerine gittiğimde kalabalık vardı. İnsanları yatıştırarak evlerine yolladım. Üstümde tabanca yoktu, polisi arayarak haber verdim. O kalabalığın içinde Haluk'un bana satır çektiğini görmedim. Olay günü sağ duyulu olmaya çalıştım. Herhangi bir eylem içerisinde bulunmadım. Haluk'tan şikayetçi şikayetçi değilim. Polis tarafından her ne kadar tabancayı kendi isteğimle vermiş olduğuma dair tutanak düzenlenmiş ise de silah mevzusu başka tarihte yaşanmıştır" diye konuştu.

"Haluk Bozo şikayetini geri çekerek müvekkilimden herhangi tehdit unsuru oluşturacak hareketler görmediğini beyan etmiştir"

Müşteki sanık Enver Güler müdafisi Avukat Kubilay Akkan ise "Sanıklar, Kocaeli Spor taraftar grubunda söz sahibi olan kimselerdir. İddia olunan olay gece vakti kalabalık bir grubun olduğu alanda meydana gelmektedir. Müvekkilimin diğer sanığa karşı silah çekme ve doğrultma eylemi söz konusu değildir, bu da müvekkil beyanlarından ve karşı taraf beyanlarından anlaşılmaktadır. Kolluk kuvvetine teslim edilen tabanca olayda kullanılmamış olup, müvekkilim olaydan bir gün sonra kolluğa başvurarak teslim etmiştir. Önemli bir husus daha ise karşı tarafın şikayetini geri çektiği dilekçesinde özellikle belirttiği üzere müvekkilimden herhangi tehdit unsuru oluşturacak hareketler görmediğini beyan etmiştir. Bundan mütevellit tehdit suçunun oluşabilmesi için gerekli maddi unsurların müvekkilim açısından somut olayımızda bulunmadığı da sabittir. Müvekkilin sağduyulu yaklaşımından anlaşılacağı üzere tehdit etme kastı da yoktur. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini, aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Haluk Bozo'nun zorla getirilmesine, tanıkların dinlenilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İHA