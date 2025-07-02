ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

02 Temmuz 2025 Çarşamba 10:13

 Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet süren Yusuf Mahir, dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine denk gelen Bulut ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Mahir, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf'un cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
 Olayla ilgili inceleme sürüyor.


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve 155 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve 155...
Tır, kamyona çarptı: 1 yaralı Tır, kamyona çarptı: 1 yaralı
Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi ele geçirildi Osmangazi Köprüsü girişinde 9 kilo kokain maddesi...
Kocaeli'de bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi Kocaeli'de bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
KOSKEM, 1 haftada 145 can kurtardı KOSKEM, 1 haftada 145 can kurtardı
Büyükşehir’den 4 saatte 135 hasta transferi Büyükşehir’den 4 saatte 135 hasta transferi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalanarak...

Haberi Oku