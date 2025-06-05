Büyükşehir zabıtası güvenli bir bayram için sahada

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi halkın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Gıda ürünleri satan işletmelere yönelik yapılan denetimler, özellikle şeker ve çikolata satışı yapan noktalarda yoğunlaştırıldı.

M ARKETLERE SIKI DENETİM

Vatandaşların huzur, sağlık ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle sıklaştırdı. Özellikle bayram öncesinde şeker ve çikolata gibi ürünlerde beklenen artışları dikkate alan ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini yakından inceledi.

SON KULLANMA, FİYAT VE ETİKET

Denetimler sırasında ekipler tarafından ürünlerin etiket fiyatları tek tek kontrol edildi ve daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Bu sayede olası fiyat uyuşmazlıkları tespit edilerek gerekli düzeltmeler yapıldı. Bu denetimler kapsamında kusurlu ürün satan işyerlerine ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem uygulanıyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)