Büyükşehir’den 4 saatte 135 hasta transferi

Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sahillerde de yoğun mesaiye başlayan Büyükşehir ambulansı, önceki gün sadece 4 saatte 135 hasta transferi gerçekleştirdi.

135 HASTA GÜVENLE NAKLEDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle yatağa bağımlı hastaların sağlık hizmetine erişmelerinde büyük kolaylık sağlayan hasta nakil ambulans hizmeti, kısa sürede ulaştığı rekor sayıyla takdir topladı. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen hizmet kapsamında toplam 135 kişi sağlık kuruluşlarına güvenle nakledildi. Ambulans hizmet kapsamında 30 diyaliz hastası, 85 hastanede randevusu bulunan yatalak hasta,16 kanser hastası ve il dışına sevki sağlanan 4 hasta olmak üzere toplam 135 kişi, geçtiğimiz gün sabah 08.10 ile 12.30 saatleri arasında sağlık hizmeti ile buluşturuldu.

HASTA NAKLİNDE ÖRNEK KOORDİNASYON

Taşınan hastaların 117’si 65 yaş üstü büyüklerimizden oluşurken, 12’si yetişkin (18-65) 4’ü ise 18 yaş altı birey olarak kayıtlara geçti. Bu hızlı ve planlı organizasyon, kent genelindeki hastaların evlerinden alınarak randevu saatlerine uygun şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasını sağladı.

BİLGİ İÇİN 153’Ü ARAYIN

Nakil ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, il içi nakil taleplerinde tedavi-randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce, il dışı nakil taleplerinde ise tedavi-randevu tarihi ve saatinden en az 3 gün önce Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu alabilirler.



(Ömer İLGEÇ)