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Büyükşehir’den Bursa’daki yangına tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursa’da yaşanan orman yangınına müdahale için adeta seferber oldu. Gece gündüz demeden bölgedeki görevlerini yerine getiren ekipler, söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Büyükşehir'den Bursa'daki yangına tam destek

29 Temmuz 2025 Salı 09:36

 BÜYÜKŞEHİR AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ve İtfaiye ekipleri, Bursa’daki orman yangınına tüm gücüyle desteğini verdi. Zorlu arazi ve hava koşullarında yangının kontrol altın alınması için gece gündüz çalışan ekipler, bölgedeki söndürme çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, Bursa’da geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangınına müdahale için hızla bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadele eden ekipler arasında yer alan A Takımı, söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendi.

 

GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDALAR

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkta ve sarp arazilerde görev yapıyor. A Takımı ekipleri, deneyimli personeli ile arazözler ve iş makineleriyle hem ormanlık alanlara hem de tarım arazileri ve yerleşim yerlerine yakın bölgelere su taşıyarak, yangın söndürme çalışmalarının bir parçası oluyor.

 

İTFAİYE EKİPLERİ DE GÖREV BAŞINDA

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de Bursa’daki yangınlara karşı müdahale için sahadan bir an olsun ayrılmıyor. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye sevk edilen ekipler, tüm güçleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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