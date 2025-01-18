banner1115
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çarpışan 2 araç takla attı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta çarpışan 2 araç takla attı, meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çarpışan 2 araç takla attı: 4 yaralı

18 Ocak 2025 Cumartesi 14:36

 Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kavşaktan döndüğü esnada N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araçta takla attı. Otomobil ters dururken, hafif ticari araç ise yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü N.A'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü N.A., S.B. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.B. ve A.K'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz gale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete...
Kocaeli'de change operasyonu Kocaeli'de change operasyonu
Taksiciyi katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Taksiciyi katleden sanığa ağırlaştırılmış...
Kocaeli'de bir genç aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu Kocaeli'de bir genç aracında silahla vurulmuş halde...
İki araç çarpıştı: Kopan parça yayayı yaraladı İki araç çarpıştı: Kopan parça yayayı yaraladı
Yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti Yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete...
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Azot protoksit...

Haberi Oku