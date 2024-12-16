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Çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonet, arkadan çarptığı park halindeki bir diğer kamyoneti yaklaşık 40 metre sürükledi. Çarpmanın şiddetiyle sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çarptığı kamyoneti 40 metre sürükledi

16 Aralık 2024 Pazartesi 10:49

 Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 AUS 899 plakalı Kia marka kamyonet, park halindeki 16 BIK 042 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 BIK 042 plakalı kamyonet yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada 41 AUS 899 plakalı kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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