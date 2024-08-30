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Çay içmeyen gelen 18 yaşındaki misafiri öldürmüşlerdi, suç makinesi çıktılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 iş yerine kurşun yağdırırken arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 21 Ağustos'ta Tuzla caddesinde yaralama ve yağma olayının da failleri olduğu öğrenildi.

Çay içmeyen gelen 18 yaşındaki misafiri öldürmüşlerdi, suç makinesi çıktılar

30 Ağustos 2024 Cuma 11:25

  Olay, 25 Ağustos gece saatlerinde Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi, Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 hurdacı ile kaportacı olmak üzere toplam 4 işyeri; yoldan geçen otomobilden ateş edildi. Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince hastane kaldırılan Satan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde 22 boş kovan bulunurken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.  
 
  12 şüpheli yakalandı 
  Ekiplerin çalışmaları neticesinde "Kasten öldürme, ateşli silah bulundurma ile suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçundan B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D., M.B.D., R.A., U.R.Y., A.Ö., T.A., S.E., Ö.Y. ve .Ş.B. isimli 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D. ile Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 Zanlıların 21 Ağustos'ta Darıca Tuzla caddesinde de kasten öldürmeye teşebbüs ile yağma suçlarını işledikleri ifade edildi. KOCAELİ (İHA).
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