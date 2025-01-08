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Çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında toplam 51 yıl 2 ay 12 gün hapis cezası bulunan 6 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü operasyonla yakalandı

08 Ocak 2025 Çarşamba 10:43

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 21 suç kaydı bulunan, muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan M.D. Çayırova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca dolandırıcılık, muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası bulunan A.Ç (38), hırsızlık suçundan aranan ve bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.K (38), bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ç., bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.A. ve kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.P (34) düzenlenen operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
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