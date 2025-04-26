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Change çetesi çökertildi

Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan 11 çete üyesi yakalandı.

Change çetesi çökertildi

26 Nisan 2025 Cumartesi 10:31

 Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyet kapsamında, 22 Nisan'da Kocaeli, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 
  Şüphelilerin, hurdaya ayrılmış araçlara ait şasi numaralarını kullanarak yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçları yasal görünümlü hale getirip satışa sundukları, bu yöntemle organize şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 
  Operasyon kapsamında; 12 dorse, çekici,  tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şasi etiketi ve 3 araç plakası ele geçirildi. 
  "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 


İHA
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