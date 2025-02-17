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ASAYİŞ:
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Cinayet sonrası cesetle 1,5 gün boyunca gezmiş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Murat Yüzak'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, Yüzak ile bahis kazancını paylaşamadıkları için tartıştıklarını ve bu tartışma sırasında Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca zanlının, cinayetin ardından cesetle 1,5 gün boyunca arabada dolaştığı öğrenildi.

Cinayet sonrası cesetle 1,5 gün boyunca gezmiş

17 Şubat 2025 Pazartesi 14:11

 Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu ve fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalara astı. 
 Yapılan soruşturmada, Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 Öte yandan, R.G'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. R.G. ifadesinde, Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen R.G., Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca R.G., cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle 1,5 gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerini çalılarla örttüğünü belirtti. 


İHA
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