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Çocuklar Büyükşehir ile güvende

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik ekipleri, Kandıra sahillerinde kaybolan çocukları çok kısa süre içerisinde bularak güvenli bir şekilde ailelerine teslim ediyor.

Çocuklar Büyükşehir ile güvende

09 Temmuz 2025 Çarşamba 10:00

 EKİPLER DİKKATLİ, ÇOCUKLAR GÜVENDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri, yaz sezonu boyunca özellikle kalabalık plaj bölgelerinde vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Her geçen yıl artan ziyaretçi sayısı ile öne çıkan Kandıra sahillerinde görev yapan ekipler, rutin görevleri dışında dikkat ve duyarlılıkları sayesinde kaybolan çocukları ailelerine teslim ediyor.

 

8 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları’nda görev yapan zabıta ve güvenlik ekipleri tatilci ailelerin bir anlık dalgınlığı ile kaybolan çocukları gereken çalışmaları yaparak ailelerine teslim ediyor. Yoğunluğa karşı vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için özverili çalışmalar gerçekleştiren ekipler bu hafta sonu 8 çocuğu güvenli bir şekilde ailelerine teslim etti.

(Ömer İLGEÇ)

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