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Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasında olan karı koca, çocuklar için bayramda bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple Mehmet S.B., 4 çocuk annesi eşini bıçak ve silah mermisi ile ağır yaraladı. Akrabalarının evlerinin de kurşunlayan zanlı, cami içinde polis ekiplerine yakalandı.

Çocuklar için bir araya geldiği eşini bayram günü bıçaklayarak kurşun yağdırdı

17 Haziran 2024 Pazartesi 16:05

  Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple zanlı, 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti.  
 
  Akrabalarının evlerine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı 
  Zanlı koca ise kaçarak Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B.'nin kuzeni Alaaatin B.'nin evine gitti. Alaattin B.'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B.'nin evini kurşunlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ile kuzenini ambulansla hastaneye kaldırdı. Nurcan B. ile kuzeninin durumun ağır olduğu öğrenilirken kaçan koca, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.  
  Nurcan B.'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çocukları dolayısıyla bayramı beraber geçirdikleri öğrenildi. 


İHA
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