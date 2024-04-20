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Çocuklarını dilendiren ailelere operasyon

Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı.

Çocuklarını dilendiren ailelere operasyon

20 Nisan 2024 Cumartesi 15:53

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri; küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Dilendirilen, su ile mendil satma, araç camı silme gibi işlerde çalıştırıldıkları tespit edilen küçük yaştaki çocuklar, ekipler tarafından ailelerine teslim edildi. Ekipler, olayın tekrarı olması halinde veli ya da vasilerine cezai işlem uygulanacağı hususunda gerekli uyarılar yaptı. Ayrıca vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilencilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Üzerlerinden çıkan paralar tutanakla birlikte mülkiyeti kamuya geçirildi. 


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