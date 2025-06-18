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Çocuklarını yataklarında boğan babanın yine cezai ehliyeti tam çıktı

Kocaeli'de 10 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarında mektup bırakan babanın, avukatının talebi üzerine ikinci kez istenen raporda da "cezai ehliyetinin tam" olduğu belirtildi.

Çocuklarını yataklarında boğan babanın yine cezai ehliyeti tam çıktı

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:14

 Olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R.'nin (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
 Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı 
 Sanık ilk duruşmadaki savunmasında da olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanığın, çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta ise "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı. 
 
 Cezai ehliyeti yine tam çıktı 
 Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için sanık duruşmaya katılamadı. Sanığın avukatı, önceki celsede müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna dair verilen rapora itiraz etmişti. Bu itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan yeniden rapor talep edildi. Ancak ikinci raporda da sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ifade edildi. 
 Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi.  
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